Орландо Блум с Кэти Перри посетил место, где изменил ей год назад

Орландо Блум вместе со своей возлюбленной попал в объективы камер, когда возвращался в отель Chiltern Firehouse. Именно тут его поймали в постели вместе с официанткой.

Орландо Блум был замечен в компании своей возлюбленной Кэти Перри во время свидания. В объективы камер попали счастливые взгляды пары и довольные улыбки. Оба они выглядели расслабленными, когда встретились после концерта Кэти Перри в рамках тура.

Покончив с ужином и закончив романтический вечер, пара вызвала такси и отправилась в Chiltern Firehouse. В первую очередь это место знаменательно для Орландо и Кэти тем, что именно тут актёр изменил певице. Около года назад он был пойман в постели с местной официанткой Вивианой Росс, которую после этого уволили. Девушку актёр заметил тогда, когда она разносила напитки. Сама Вивиан после ухода с работы отмечала, что нисколько не пожалела о том, что оказалась в постели Блума. Росс рассказала, что ночь оказалась для неё действительно чудесной и незабываемой.