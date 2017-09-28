Алена Водонаева не может уснуть из-за пенсии

Телеведущая Алена Водонаева на странице своего микроблога поделилась с подписчиками своим мнением о старости и пенсии.

Дело в том, что в России пенсионный возраст снова стал выше. Для мужчин выход на пенсию возможен в 65 лет, а для женщин - в 63. Алена Водонаева поделилась с подписчиками тем, что не может засыпать спокойно, осознавая, что происходит в России.

Девушка рассказала подписчикам историю о том, что в детстве она часто приезжала к бабушке с дедушкой. Пожилые люди всегда старались порадовать свою внучку гостинцами, хоть и получали скромные выплаты. Водонаева подчеркнула, что ее родные старики - это только ее ответственность, но в стране много пожилых людей, которые нуждаются в помощи. Алена подчеркнула, что от ее беспомощности ей становится только намного хуже.

По мнению ведущей, большинство стариков в России пострадают, так как всю жизнь отдали работе и воспитанию детей, у которых теперь не всегда есть возможность помогать старикам. С подписчиками она не стала обсуждать эту тему дальше. Лишь посоветовала подумать, как следует о том, что произошло.