"Невестка" Шукшиной заявляет о примирении с Макаром

19-летняя Фрейя Зильбер, якобы, родившая от сына известной актрисы, заявила о развязке громкого телевизионного скандала. Об отношениях в отцом ребенка она рассказала в соцсети Instagram.

"Невестка" Марии Шукшиной может оказаться далеко не бывшей возлюбленной Макара. Фрейя Зильберт в одном из последних постов попыталась убедить аудиторию, что малыш растет в полной семье "с папой и мамой". Она заявляет, что у пользователей "неверное видение ситуации". По словам девушки, ДНК-тест подтвердил отцовство, решил все проблемы и привел к примирению с молодым человеком.

Многие комментаторы не поверили автору и уличили во лжи. Они обратили внимание, что Фрейя Зильбер не публикует в социальной сети совместные фотографии с Макаром. Вместо семейной идилии - лишь её селфи. Некоторые предположили, что пара просто наладила контакт ради ребенка.

Девушка также ответила на обвинения в стремлении к пиару через скандал. Она отметила, что не пытается продвинуть свою персону на выгодное место. Телевидение и одна конкретная передача просто помогли ей добиться цели - теста на отцовство.

Ранее Фрейя Зильбер появилась в нескольких эфирах ток-шоу "На самом деле". Девушка называла Макара Касаткина отцом своего ребенка, обвиняла его и Марию Шукшину в увиливании и пыталась добиться алиментов. Итог разбирательств пока не ясен.







