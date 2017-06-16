«Случайности не случайности»: Дмитрий Шепелев рассказал о совпадениях в день смерти Жанны Фриске

Телеведущий решил более внимательно относиться к странным сигналам, так они могут напомнить о важном. Своей историей Шепелев поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Случайности не случайны», - написал Шепелев о случившемся совпадении. 15 июня, в день смерти Жанны Фриске, ведущий снимется в очередном выпуске шоу «На самом деле». В эфире он будет говорить о раке мозга – болезни, унесшей жизнь Фриске.

Шепелев отмечает, что обсуждать проблемы онкологии в такой трудный для него день выпало случайно. Ему до сих пор сложно без эмоций обсуждать гибель матери своего ребенка. Тем не менее, Шепелев считает, что к таким сигналам прислушиваться нужно. Ведь именно они, такие случайности, напоминают о важности обсуждения проблемы онкологических заболеваний.

Пользователи пожелали Шепелеву сил и вместе с ним скорбят по Жанне Фриске. В скором времени на участь телеведущего выпадут новые трудности – появились данные о «настоящем муже» Фриске, который считает, что Платон может быть его сыном, а не Шепелева.