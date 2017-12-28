Сафронов поразил рассказом о неудачной операции Говорухина

Удаление легкого в Израиле прошло не так гладко, как планировали местные врачи. Известный художник рассказал о тяжелой болезни своего покойного друга.

Никас Сафронов узнал о недуге Станислава Говорухина в 2017 году. Тогда режиссер лег в израильскую клинику, где ему долны были удалить одно легкое. Операция оказалась неудачной. В тяжелом состоянии звезда кинематографа вернулся в Россию и доверил свою жизнь отечественной медицине.

В результате Говорухин вел обычный образ жизни с аппаратом, который помогал дышать. Он пытался не показывать своего состояния и привычно поддерживал друзей тем или иным рассказом. Как вспоминает Никас Сафронов, в особо утомительные момент режиссер просто покидал собеседников и уходил отдыхать к себе в комнату.

Никаса Сафронова поразила весть о неожиданной кончине товарища. Никто этого не ожидал, потому что больной не выглядел таким уж больным. Он хорошо держался и никогда не жаловался. Новость настигла художника в Саратове на открытии выставки. Теперь он вернулся в Москву и готовит речь для прощальной церемонии.