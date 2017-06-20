Трезвая Дана Борисова помирилась с бывшим мужем ради общения с дочкой

Знаменитость исправила свое поведение, чем заслужила доверие бывшего партнера Максима Аксенова. О взаимоотношениях с дочерью и её отцом она рассказала во время интервью.

За последний год Дана Борисова внушительно продвинулась в борьбе с алкоголем и наркотиками. Телеведущая четыре месяца лечилась от зависимости в Таиланде, а затем закрепила успех в Москве. Доказав свою способность жить трезвой, Дана Борисова помирилась с бывшим мужем. Максим Аксенов позволил маме наладить общение с дочкой.

По словам Даны Борисовой, теперь отец отпустил её и Полину отдохнуть на Крите. После курорта она продолжает влиять на воспитание ребенка. Ведущая осознает, что 11-летняя Полина на пороге переходного возраста и начинает превращаться в "девушку". Дана Борисова старается быть для неё внимательной подругой и не давить. Такой подход не нравится папе - он пытается быть строгим наставником. Тем не менее, родители проводят с ребенком одинаковое количество времени, а потому - все довольны.

Дана Борисова рассказала "Комсомольской правде", что недавно Полина не смогла сдать экзамены в гимназический класс. Теперь девочка пытается попасть в Академию популярной музыки Игоря Крутого. Мама отметила, что Полине ближе гуманитарные науки. В частности, музыка.