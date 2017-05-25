Из-за убыточного шоу DIVA Ани Лорак придется расплачиваться с многомиллионными долгами

Как оказалось, шоу, для которого потребовалось более 200 тонн оборудования и порядка 250 работников, не принесло больших доходов и даже не покрыло убытки. Фееричная концертная программа загнала певицу Ани Лорак в долговую яму.

Не так давно Ани Лорак представила масштабное шоу DIVA. Для осуществления задуманного проекта понадобилось использовать много денежных средств. Они ушли на сцену-трансформер, специальные лифты и массу сценических нарядов. Помимо этого, оборудование для шоу и штат специально нанятых работников также «влетел в копеечку». Первый показ шоу состоялся в Минске, затем Ани Лорак отправилась с ним в США. Также она выступила в нескольких российских городах, после чего летала с концертом в Австралию.

Оказалось, что масштабное шоу, на которое певица потратила много денег, получилось убыточным. Концерты не принесли столько доходов, на которые рассчитывала Ани Лорак. Теперь, по данным СМИ, певица оказалась в многомиллионной долговой яме. Согласно подсчетам, за свое убыточное шоу Ани Лорак должна порядка 5 миллионов долларов. Теперь ей придется искать новые средства и выступать еще больше, ведь погасить такой крупный долг будет весьма нелегко.