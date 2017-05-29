Актер Стэнли Туччи радуется пятому ребенку в 57 лет

Семья звезды фильмов из серии "Голодные игры" пополнилась новорожденной девочкой. Об этом пишут западные СМИ.

В свои 57 лет Стэнли Туччи может похвастаться участью многодетного отца. Его первая супруга Кейт погибла в 2009 году от онкологического заболевания. Однако до это успела родить ему трех детей: Изабель Кончетту и Николо Роберта в 2000 году, а также девочку Камиллу в 2002.

В свои 57 лет Стэнли Туччи радуется ещё и пятому ребенку. Малышку назвали Эмилия. Стоит отметить, что вторая супруга Стэнли Туччи родила ему дочь ещё в апреле. Однако пара до настоящего времени успешно скрывала это событие.

Актер встретился со своей женой Фелисити Блант благодаря инициативе её сестры Эмили. С последней он снимался в картине "Дьявол носит Prada". В 2012 году пара сыграла свадьбу, а через три года у них родился сын Маттэо Оливер.