Молодая супруга Ивана Краско планирует уехать за границу на заработки

27-летняя Наталья Шевель продолжает искать себе достойное и прибыльное занятие по интересам. О проблемах на этой почве она рассказала в интервью.

Молодая супруга актера Ивана Краско по специальности - актриса. Кроме работы в театральной сфере, она пишет картины, лирические произведения и музыкальные произведения. По её словам, в Санкт-Петербурге мало шансов реализовать себя на сцене, несмотря на обилие театров. Наталья знакома со многими актерами, которые годами выживают на невысокую ставку в ожидании сколь-нибудь значимой роли. Сама она "на такую фигню" время тратить не желает.

Поэтому, среди прочего, планирует уехать за границу. Девушка отмечает, что её приглашают на заработки в другие страны. Однако из родной страны так просто не уедешь - останавливает бюрократическая волокита и недостатки отдельных государств. Муж её поддерживает и морально готов отпустить на работу за рубежом.

Пока Наталья Шевель не гнушается зарабатывать на жизнь, участвуя в скандальных ток-шоу. Она отмечает, что согласна продавать свои картины за половину гонорара с телевидения. По словам Натальи, ей предлагают также роли в кино, однако знаменитость не видит среди них действительно хороших предложений.