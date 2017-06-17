«Помогаю и буду помогать»: Мария Кожевникова рассказала об отношении к проблемам в России

Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова отметила в Сети, что под каждым постом её спрашивают, что она думает о проблемах в стране. Знаменитость решила ответить, подчеркнув, что помогать готова всегда.

Мария Кожевникова заявила, что «не любит нытиков» - тех, кто критикует Россию исключительно в Сети и с какого-то закрытого аккаунта, как сообщает «Версия.Инфо». Если есть несправедливость, то её нужно решать, а не просто об этом думать и жаловаться. Так что здесь важно не отношение, а поступки.

«Я помогаю и буду помогать, иногда публично, иногда – инкогнито, но знаю, что мне Бог дал чуть больше, поэтому я должна. Должна начать с себя, и если каждый из нас будет действовать в своём направлении, то и наша страна изменится!» - отметила Мария Кожевникова. «Ответом» на свои слова она назвала интервью кинодеятеля Никиты Михалкова, речь которого увидела, пока писала пост.