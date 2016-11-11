Суд под угрозой отлучения обязал Джоли разрешить детям видеться с Питтом

Голливудский актер добился возможности проводить больше времени со своими детьми. Судебное решение описывает издание US Magazine.

После развода со своим звездным супругом, Анджелина Джоли пыталась максимально ограничить общение наследников с отцом. Она заявила в суде, что папа может быть опасен для её детей. Из-за этого Брэд Питт виделся с отпрысками весьма мало и только под наблюдением третьих лиц. При этом Анджелина Джоли контролировала абсолютно все звонки и СМС-переписку между родственниками.

Однако теперь всё изменится по решению городского суда Лос-Анджелеса. Психологи пришли к выводу, что разлука с отцом может вредить здоровью малышей. Судья существенно изменил условия опеки в пользу Бреда Питта. Вскоре он получит номера телефонов всех шестерых детей и возможность общаться с ними беспрепятственно. С 27 июня по 1 июля отец может проводить с наследниками до 10 часов в день. С 8 по 14 июля время сократится до 4.

По данным СМИ, правоохранители пошли на уступки Бреду Питу потому что, что Анджелина Джоли увезла детей в Великобританию на съёмки фильма "Малифисента". Теперь отец сможет отправиться на территорию Королевства и уделить им вдоволь внимания. Суд обязал актрису исполнять требования под угрозой отлучения от детей.