Ксению Бородину в аэропорту встречает другой мужчина вместо мужа

Уже давно ходят слухи о том, что в семье Ксении Бородиной начался период разлада. В аэропорту ее заметили с другим мужчиной.

Недавно Ксения Бородина отправилась в Италию со своей дочерью Марусей. Тогда ее супруг остался дома с их дочерью Теей. В этот момент подписчики телеведущей заметили, что муж и жена отписались друг от друга в популярном микроблоге. Однако не только это стало причиной слухов о скором разводе.

По приезду Ксении домой, в аэропорту ее встретил не супруг. К Бородиной и ее дочери пришел ее менеджер. Известно, что молодой человек преподнес Ксении букет цветов и подарок для ее дочери Маруси. К слову, ситуацию с мужем Ксения Бородина все еще не комментирует. Хотя не так давно в одном из видео в социальной сети она появлялась уже без своего обручального кольца, которое раньше носила абсолютно всегда.

Большинство поклонников уверены, что в семье Бородиной снова повторилась былая ситуация. Ранее супруг изменял телеведущей, но тогда девушка решила сохранить семью и пара оставалась вместе. Как бы поступила она снова в таком положении неизвестно. По этой причине ее фанаты полагают, что муж снова изменил ей и именно поэтому в семье возникли проблемы.