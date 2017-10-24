"Удар по дых": Ирина Климова возмутилась нападками на Джигарханяна

Актриса выступила в поддержку своего пожилого коллеги, попавшего под пресс СМИ из-за развода с экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она выразила сочувствие и рассказала о собственном опыте подобных переживаний.

Вот уже многие месяцы Армен Джигарханян страдает на фоне конфликта с бывшей женой. Сама история и не всегда объективное обсуждение на телевизионных ток-шоу сильно пошатнули здоровье знаменитого артиста. Близкие утверждают, что несмотря на улучшение, актеру приходится употреблять некоторые лекарства.

Ирина Климова в разговоре с журналистами "Собеседника" возмутилась нападками на Армена Джигарханяна. Она пожалела "прекрасного артиста" и отметила, что в 82 года тяжело оставаться без нажитого имущества. По мнению Ирины Климовой, все эти события стали для Джигарханяна "ударом под дых".

Артистка вспомнила, как сама переживала два своих развода. По её словам, в этот момент появляется много "грязи" и неправдивой информации. А скандал часто искусственно раздувается. Ирина Климова критикует современные СМИ и социальные сети за принципы освещения событий в звездных семьях. Актриса заметила, что сама пытается избежать участия в ток-шоу. А соглашается исключительно за внушительную денежную компенсацию.