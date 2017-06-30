Фанаты заметили, что Дмитрий Тарасов стал похож на куклу-убийцу Чаки

Именно неудачная улыбка футболиста и сделала из него героя фильмов ужасов. Странные перемены во внешности Тарасова заметили в тот момент, когда он вместе с Костенко был в кинотеатре.

Бывший муж Ольги Бузовой, известный футболист Дмитрий Тарасов, решил отпраздновать День России в кругу семьи и отправился вместе со своей третьей супругой, моделью Анастасией Костенко, в кинотеатр. Из кинозала он поделился снимком и отметил, что вместе со своим "любимым шариком" решил посмотреть фильм.

Многие пользователи посмеялись над прозвищем, которое Тарасов дал беременной Костенко, однако другие обратили внимание на его странную улыбку. Так, одна из фанаток заметила, что на данном снимке футболист ей напоминает популярного героя фильмов ужасов - куклу-убийцу Чаки. На такие мысли ее натолкнул странный взгляд и ухмылка на лице Тарасова.

Пользователи тут же принялись искать сходства между футболистом и куклой-убийцей, отметив, что на самом деле они немного схожи. Все же у Тарасова нашлись и защитники, которые посоветовали многим комментаторам отправиться к пластическому хирургу, ведь они похожи на "деградатов".