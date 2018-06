"Конец света": Газманов рассказал о транспортном коллапсе в Шереметьево

Жесть!!! В ШРМ новый терминал, красивый аэропорт, Но!!! Прилетаю в который раз и невозможно выехать. Есть 4 полосы, но пускают только на две, забитые таксистами и другими авто. Пустили бы на пустые полосы хотя бы таксистов(если это связано с безопасностью) или как- то по другому пробку эту вечную развязали. Стыдно, господа! Только в Москве так. Обидно за Державу - ещё и в День России!

