"Конец света": Газманов рассказал о транспортном коллапсе в Шереметьево

Накануне открытия Чемпионата мира по футболу люди не могут нормально уехать из аэропорта в Москве. 12 июня артист показал огромную пробку и раскритиковал страну за нерациональное управление.

"Конец света," так Олег Газманов описал транспортный коллапс в столице России. Он рассказал, что в День России прилетел в Москву из Санкт-Петербурга, однако не может покинуть аэропорт. Как видно на видеозаписи, такси и прочие автомобили плотно теснятся на двух разрешенных полосах, тогда как две других пустуют. Певец предполагает, что проезд по свободному участку дороги запрещен из соображений безопасности.

Олег Газманов недоумевает, почему власти страны не могут решить проблему автомобильных пробок накануне столь важного мероприятия. Он считает, что на свободные полосы можно пустить такси. Артист уверен: возможны и другие решения. Олег Газманов подчеркнул, дескать, видит подобное явление исключительно в Москве. "Обидно за державу!" - подытожил исполнитель.



