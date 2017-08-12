Ольга Серябкина "потеряла" челюсть на концерте День России

Солистка группы Serebro пожаловалась на внезапное онемение челюсти прямо во время выступления в Нижнем Новгороде. Такую историю она рассказала своим поклонника 12 июня в Instagram.

Ольга Серябкина поделилась своими впечатлениями от концерта на стадионе "Динамо" в День России. Она пожаловалась на дождь, который непереставая лил весь вечер. По мнению певицы, именно из-за холодной погоды она внезапно "потеряла" нижнюю челюсть и практически перестала её чувствовать.

Онемение сказалось на её артикуляции. Ольга Серябкина заявила: ей было непросто четко произносить слова, а тем более - петь. Это наверняка заметили слушатели, однако виду не подали.

В своих Stories после выступления она назвала Нижний Новгород лучшим городом России. Кроме того, Ольга Серябкина поздравила всю страну с праздником. В целом, ей понравилось выступать, несмотря на дождь.