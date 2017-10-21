Жители Воронежа встречают Лазарева похоронными венками

13 июня в Воронеже состоится концерт популярного исполнителя Сергея Лазарева. Вот только афиши расклеили не в подходящих местах.

Дело в том, что афиши концерта Лазарева расклеили на стене здания, в котором работает фирма ритуальных услуг. В итоге прохожие стали свидетелями страшного зрелища: на портретах исполнителя сверху были размещены похоронные венки. Сам концерт Лазарева состоится уже сегодня, 13 июня. Певец подготовил абсолютно новое шоу для своего зрителя. Также отметим, что новый тур Сергей приурочил не только к выходу нового студийного альбома, а и к своему 35-летию.

Напомним, что недавно произошел скандал, когда двойник Лазарева грозился подать в суд на певца. Дело в том, что в социальной сети певец поделился снимком, на котором спал мужчина. Этот незнакомец был очень похож на Лазарева, что сразу заметили подписчики певца. Вот только в кадре рядом была бутылка алкогольного напитка. Из-за этого, по словам того самого двойника, весь город стал обвинять молодого человека в алкоголизме. Парень рассказал, что никогда не пользовался своей схожестью на Лазарева. Также он заявил, что если исполнитель не удалит свою публикацию, то он подаст в суд, так как его репутация в городе была испорчена.