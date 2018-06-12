Вики Одинцова прислала с Ибицы почти голую грудь

Популярная модель даже на отдыхе в Испании не перестает радовать поклонников откровенными снимками. Накануне она опубликовала в Instagram очередную соблазнительную фотографию.

Вики Одинцова позирует на яхте близ берегов Ибицы в одной лишь рубашке. Красавица нарочно оголила одно плечо и выставила напоказ почти голую грудь. Её профиль отлично просматривается в кадре, не выставляя на показ слишком много. Стоит похвалить фотографа за сохранение тонкой грани пикантности.

Именно такой волнующий снимок Вики Одинцова прислала фанатам с курорта. Многие комментаторы безоговорочно восхитились привлекательностью модели и её профессиональным мастерством. При этом большинство из них, по всей видимости, иностранцы Совсем небольшая доля нашли кадр излишне вульгарным. Впрочем, о популярности Вики Одинцовой можно судить по отметкам мне нравится, которых под фото набралось свыше 175 тысяч.



