«Живая Барби» Валерия Лукьянова энергетикой выводит из строя Интернет

Известная певица и модель Валерия Лукьянова, которую также знают в качестве «Живой Барби», поделилась с поклонниками невероятной новостью. По словам девушки, её энергетика возросла во много раз и теперь из строя выходит даже Интернет.

Стоит напомнить, что Валерия Лукьянова долгие годы практикует эзотерику. По словам знаменитости, она часто бывает в астрале, проводит медитации, пишет мантры и познает другой параллельный мир. Недавно Лукьянова сообщила, что её энергетика настолько возросла, что не выдержало даже электричество и сеть Интернета.

«Удивительно, у меня не работал инет почти 2 дня, а вечером еще и отключили свет. Подозреваю, что моя энергия, которая повысилась во много раз, так влияет на технику. Вот что значит высокий заряд… У меня совершенно новый период работы и переоценки ценностей. Тотальная интеграция всех полей. Осталось освоить навыки и отработать их в должной мере и педантичности», - написала в посту самая загадочная «Живая Барби» в Instagram.