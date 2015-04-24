Семёну Слепакову посоветовали извиниться за фантазии о Рамзане Кадырове

В Министерстве Чеченской Республики посчитали некорректным поведение музыканта и юмориста Семёна Слепакова.

Так, по словам Джамбулата Умарова, исполнитель вел себя неправильно в новом видеоролике по отношению к сборной России по футболу и Рамзану Кадырову. Чиновник также добавил, что у Слепакова не будет проблем с властями и главой правительства, так как у Кадырова хорошо развито чувство юмора, но посоветовал принести извинения - в данной ситуации это не будет лишним.

Напомним, в понедельник музыкант выложил новый ролик, в котором продемонстрировал свои фантазии о том, как играла бы национальная футбольная сборная Российской Федерации, если бы игроков тренировал Рамзан Кадыров.

В нём тренер позиционируется добрым человеком, сразу откладывая пистолет, но одновременно просящим своих воспитанников застрелиться после проигрыша команде из Арабских Эмиратов.

Однако реакция на новую видеоработу Слепакова от пользователей социальных сетей весьма неоднозначна.