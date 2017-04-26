"Розовое вино" в стиле шансон: Иван Ургант перепел знаменитые песни в телеэфире

На днях вышел новый выпуск популярной юмористической передачи «Вечерний Ургант», в котором прозвучали новые версии звучания популярных российских песен.

Известно, что ведущему Ивану Урганту помог в выполнении этой миссии знаменитый российский исполнитель Александр Розенбаум. В ходе эфира зрители смогли услышать обработки в стиле шансон на такие композиции, как «Медуза» артиста Matrang, «Я роняю запад» рэп-исполнителя Face и «Розовое вино» Feduk’a и Элджея. После просмотра выпуска пользователи разошлись во мнениях.

Часть зрителей считает, что подобное видоизменение композиций с юмористической подоплёкой подогревает популярность к проекту и ведущему как таковому, а также отметила, что новые версии звучат не хуже оригинальных композиций.

Остальные же пришли к выводу, что Ургант становится «хайпожором» и приобретает известность и популярность за чужой счёт, не приложив особых усилий для этого.