В Благовещенске сделали кавер на клип Киркорова

Жители Благовещенска представили свой вариант клипа "Цвет настроения синий".

Владимир Литовченко, известный блогер города, решил сделать кавер на клип Киркорова. Вот только если у Киркорова на съемках собрались все звезды столицы, то здесь решили показать бомонд Благовещенска. В съемочном процессе кавера приняли участие блогеры города. По словам Литовченко, такой проект появился благодаря благовещенскому саксофонисту. Именно он записал кавер на "Цвет настроения" и пригласить известных в узких кругах блогеров. Музыка была записана в течении 30 минут, а вот видео снимали примерно три недели.

Напомним, что кавер на "Цвет настроения синий" сделали и учителя из города Камышин. Они представили свою версию хита Киркорова "Цвет аттестата синий" и посвятили такое выступление выпускникам. Вот только ученикам не понравился текст, в котором были фразы "Вас не научить" и "Войну и мир" вам никогда не зачитать до дыр". Многие решили, что так учителя не поздравляют выпускников, а напротив - унижают их достоинство. Также ученики пришли к выводу, что такое поведение учителей может отрицательно повлиять на репутацию школы.