Повеселил всех: Сергей Шнуров пел на свадьбе с вымазанными в торте молодожёнами

Вчера отшумело свадебное торжество создателя «Женщин непреклонного возраста и других беспринцЫпных историй» Александра Цыпкина и главы компании «Русмода» Оксаны Лаврентьевой.

Помимо выступления Михаила Боярского, своим присутствием молодожёнов порадовал знаменитый исполнитель, а с недавних пор ещё и холостяк Сергей Шнуров. Когда пара захотела порезать свадебный торт, оказалось, что нигде нет ни одного ножа. Недолго думая, было выдвинуто предложение разделить торт по кускам лицами.

После нескольких попыток, когда новобрачные были измазаны кремом, Шнуров подбежал к супругам, взял гитару и для поддержания всеобщего духа веселья исполнил с главными людьми этого дня одну из своих композиций «Просто».

Известно, что молодожёны оценили с достоинством импровизацию музыканта. Впрочем, не только они: известно, что на праздновании заметили Ксению Собчак, которая была его ведущей, Яну Рудковскую, писателя Веронику Белоцерковскую и других представителей бомонда.