Ольга Бузова высказалась в сторону Тимати

Ольга Бузова в этом году получила свою первую статуэтку МУЗ-ТВ. В то время, когда Тимати раскритиковал премию в пух и прах.

На награждении МУЗ-ТВ произошло немало конфузов и скандалов. В социальных сетях несколько дней обсуждали то, как у Ольги Бузовой отпал шлейф от платья. Без бурного обсуждения не обошлась и ситуация с супругой Тимати, которую оскорбила Ксения Собчак. Ведущая церемонии подошла к звездной чете и сказала матери Тимура, что тогда, когда вырастет ее сын, то она не хотела бы, чтобы ему досталось "это". В микроблоге жена Тимати написала пост о том, что нужно уметь не обращать внимания на такие ситуации, однако Тимати от церемонии удовольствия не получил.

В социальной сети он написал о том, что МУЗ-ТВ продолжает ассоциироваться со звездными скандалами. Также он отметил, что ведущие шоу вели себя недопустимо, чем напомнил о ситуации с Собчак. Исполнитель и продюсер подчеркнул, что организаторы МУЗ-ТВ абсолютно игнорируют тенденции современной музыки, невзирая на то, что музыкальный канал смотрит большинство молодежи.

Ольга Бузова возмутилась словами Тимати, так как в этом году она получила первую тарелку от МУЗ-ТВ. Она написала в микроблоге, что любит верных и порядочных мужчин, однако Тимати к таким она не относит. По ее мнению, именно это и задело известного рэпера.