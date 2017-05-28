Автопортрет Аллы Пугачевой выставили на аукцион

Один из поклонников творчества Примадонны российской эстрады выставил на аукцион ее автопортрет. Минимальная цена составит 16 тысяч рублей.

Алла Борисовна изобразила себя на обороте фотоальбома маркером красного цвета. Представители аукциона рассказали, что Алла Пугачева давно увлекается живописью. Известно, что уже долгое время она пишет картины. Однажды Кристина Орбакайте рассказала о том, что мечтает сделать выставку картин, которые за все время написала ее мать. По словам Орбакайте, Алла Борисовна сейчас очень редко выступает и она была бы счастлива, если бы Примадонна занялась бы живописью.

Кристина Орбакайте поделилась тем, что Пугачева может рисовать не только с помощью акварели. По ее словам, Алла Борисовна способна сделать настоящий шедевр с помощью губной помады или лака для ногтей Кристина заявила, что была бы готова спонсировать такой проект.

К слову, в социальных сетях пишут о то, что у Аллы Пугачевой появился настоящий двойник. Пользователи интернета отметили, что на Аллу Пугачеву очень похожа жена Гарика Мартиросяна. Женщина опубликовала в микроблоге снимок, на котором она позирует с короткой стрижкой и рыжими волосами. После этого супруга юмориста опубликовала пост для подписчиков, где рассказала схожесть и отличия ее и Пугачевой. По ее словам, Алла Борисовна влюбилась в молодого мужчину, а супруга Гарика - в старого. Зато женщина отметила, что ее очень любит мама, как и Аллу Борисовну любит ее мама тоже.