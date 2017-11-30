Бейонсе опубликовала эротические фотографии из постели с супругом

Стоит отметить, что некоторое время назад семья переживала серьезные трудности, связанные с изменой Джей Зи. Тем не менее, певица решила не рушить брак и сохранила его, прибегнув к помощи семейного психолога.

Популярная 36-летняя американская исполнительница родом из Техаса Бейонсе опубликовала эротические фотографии из постели вместе со своим супругом, 48-летним рэпером из Нью-Йорка Джей Зи. Снимки появились в ее личном профиле одной из социальных сетей.

На одной из фотографий полуприкрытый одеялом Джей Зи пускает вверх дым от сигары, а рядом с ним практически голая на животе лежит Бейонсе. Ее кудри спадают на спину, а сама она задумчиво всматривается в газету с кроссвордами. Другой снимок получился более нежным, считают фанаты, однако таким же очаровательным. На нем супруги запечатлены в обнимку, а их взгляд не направлен в камеру. Как сообщают зарубежные СМИ, у Бейонсе и Джей Зи есть целая книга, куда они поместили множество своих интимных фотографий.