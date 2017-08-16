"Живее всех живых": Татьяна Лазарева высмеяла сообщения СМИ о ее скорой смерти

Знаменитая телеведущая опровергла все сообщения о скорой смерти и отметила, что она "живее всех живых". Также она посоветовала подписчикам не расстраиваться и посмотреть новый выпуск шоу Pro Cover с ее участием.

Как известно, в последнее время в СМИ часто появляется информация о том, что актриса Татьяна Лазарева из-за своей тяжелой болезни находится буквально на грани смерти, однако сама телеведущая так не считает. Ей надоели постоянные тревожные сообщения в средствах массовой информации, потому она высмеяла подобные слухи и рассказала поклонником о состоянии своего здоровья.

Так, по словам Лазаревой, пока масс-медиа ее хоронят, она предлагает фанатам посмотреть новое шоу с ее участие и убедиться в том, что она "живее всех живых". По словам актрисы, то же самое о ней могут рассказать и коллеги по сцене. Также 51-летняя Татьяна Лазарева рассказала, что несмотря на ее тяжелую болезнь, чувствует она себя прекрасно и пока умирать не планирует.