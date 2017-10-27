Мартиросян обвинил Харламова в лени и раскритиковал его работу

Экс-ведущий Comedy Club резко высказался в отношении создателя "Бульдог-шоу". По его мнению, тот мог бы отдавать работе намного больше себя.

Известный 44-летний шоумен и юморист Гарик Мартиросян обвинил своего 37-летнего коллегу в лени и раскритиковал способ его работы. Свой комментарий он предоставил на развлекательном телевизионном шоу GazLive, учредителем которого является популярный рэпер Василий Вакуленко, также известный под псевдонимом Баста. В ходе беседы Мартиросян отметил, что Харламов действительно является одним из самых талантливых резидентов камеди, однако есть те, кто прилагает для продвижения своей карьеры намного больше сил. Шоумен считает, что Бульдог очень ленив и из ста процентов усилий, которые мог бы приложить, прилагает лишь один процент.

Стоит отметить, что подобные качества в своем супруге отмечает и Кристина Асмус. Неоднократно в своих постах в Instagram она указывала, что Харламов неисполнительный и медленный. Тем не менее, говоря об этом, актриса всегда придает этому шутливую форму и отмечает, несколько ценит свою вторую половинку.