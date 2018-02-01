Голый Тарзан привлек внимание к хиту Королевой странным занятием

Таким необычным способом Глушко решил привлечь внимание к новому хиту своей жены песни "Зять". Пользователи тут же оценили "идеального зятя" и рассыпались в комплиментах, восхищаясь формами Тарзана.

Буквально недавно певица Наташа Королева представила свою новую песню "Зять", которая может стать весьма популярной из-за заедающего в голове мотива. Ее супруг, Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, решил не отставать от популярной жены и напомнить публике о себе. Для этого он выбрал весьма странное занятие, выбравшись на улицу абсолютно голым.

Так, Тарзан во дворе дома решил позагорать полностью обнаженным, а затем услышал хит Королевой и решил продемонстрировать все таланты "зятя ее мамы". Он, упираясь руками и ногами в два шезлонга, принялся отжиматься, позируя на камеру. Поклонницы тут же "сошли с ума" от увиденного и стали нахваливать Тарзана, осыпая его комплиментами.

В очередной раз они восхитились формами стриптизера, отметив, что своим видом он всегда возбуждал женщин. Другие же начали выяснять, на самом ли деле Тарзан полностью голый, или самые интимные части тела все же прикрыл стрингами. Ответа на данный вопрос фанаткам найти так и не удалось, а сам стриптизер предпочел не отвечать на комментарии любопытных поклонниц.