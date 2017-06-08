Максим Галкин песней Аллы Пугачевой поздравил граждан с Днём России

Популярный комик и телеведущий Максим Галкин решил выделиться среди всего российского бомонда и необычно поздравить своих сограждан с Днём России. Для этого Галкин в своем Instagram опубликовал отрывок из легендарной песни своей супруги.

Максим Галкин в своем микроблоге решил поздравить поклонников и жителей России с великим праздником. Артист разместил в Сети вид на природу из окна своего замка и опубликовал отрывок песни Аллы Пугачевой «Ты меня не оставляй». Поклонники были в восторге от подобного поздравления и ответили Галкину взаимностью.

«Молодец, Максим. Ты такой умный! С Праздником», «Очень красивая песня. С праздником Вас дорогие наши Алла и Максим», «Всего Вам и Вашей семье доброго и светлого. С праздником!», «Это лучшее поздравление и от души!», - написали пользователи Сети.