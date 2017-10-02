Екатерину Климову назвали объектом зависти для Бузовой

Популярная актриса Екатерина Климова в своем микроблоге показала, как она выглядела на очередном светском мероприятии.

В кадре актриса позирует в нежном розовом платье, а ее волосы собраны в аккуратную женственную укладку. В комментариях подписчики актрисы тут же стали засыпать ее комплиментами. Многие вспомнили недавний выход в свет Ольги Бузовой. Большинство отмечали, что Ольге следовало бы завидовать красоте Климовой и брать пример с актрисы. Другие же считают, что сравнивать их невозможно: разный возраст и разная деятельность делает их заведомо не похожими друг на друга.

Напомним, что недавно Екатерина Климова поделилась тем, что впервые за долгое время начала подумывать о завершении своей карьеры. По словам актрисы, очень тяжело она переносит постоянные съемки и растущую популярность. Дело в том, что Екатерина - мать четверых детей, которых она воспитывает, занимаясь актерской карьерой. Климова рассказала, что занятость работой не позволяет ей переложить ответственность за детей на няню или же бабушку. По ее словам, она старается делать все сама.