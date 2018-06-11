Земфира изменила свой имидж в сторону женственности

Популярная исполнительница Земфира продемонстрировала изменение образа. Так, во время фестиваля «Дикая мята» вместо ожидаемых футболки, джинсов и кед певица неожиданно появилась на публике в чёрном, расшитом камнями платье дизайнерского пошива.

Фотографию видоизменённой Земфиры в её профиле в социальных сетях поклонники наблюдают благодаря её близкой подруге Ренате Литвиновой. Однако, кроме комплиментов, наблюдаются далеко не лестные комментарии о новом имидже певицы.

Одним не нравится, по их мнению, неподходящий наряд для звезды, образ которой был построен на других одеяниях, в том числе рваные джинсы и заношенные кеды. Другие не оценили обувь Земфиры, которую назвали «бабушкиной» и "прощанием с молодостью".

Однако те, кто оценил по достоинству обновлённый имидж с дизайнерскими творениями, также отмечают, что это – результат стараний Ренаты Литвиновой, а также возраст, в котором уже пора остепениться и стать более серьёзной женщиной.