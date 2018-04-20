DJ Avicii провели в последний путь в Стокгольме

Сегодня состоялась похоронная церемония знаменитого исполнителя и диджея Тима Берглинга, известного по всему миру как DJ Avicii.

Сообщается, что он обрёл покой на кладбище в южной части Стокгольма, которое было признано достоянием Всемирного наследия ЮНЕСКО. На похоронах находились только родственники и близкие друзья знаменитости.

Напомним, Берглинг был найден мёртвым 20 апреля во время отдыха в Маскате. Однако, спустя практически два месяца окончательная причина смерти так и не выяснена. Самыми правдивыми являются такие, как длительная борьба с панкреатитом и обильная кровопотеря вследствие совершения самоубийства.

Близкие Тима дополняют, что незадолго до кончины Берглинг испытывал проблемы с нервной системой в связи с загруженностью.

Также DJ Avicii слишком активно боролся со своими недостатками, будучи идеалистом относительно самого себя.