"Бесконечный междусобойчик": Оскорбленный Тимати раскритиковал прошедшую премию "МУЗ ТВ"

Оскорбленный на церемонии вручения "МУЗ ТВ" Тимати заявил о том, что ситуацию в корне нужно менять и прекращать этот "бесконечный междусобойчик". Также рэпер поспешил заметить, что его мнение никак не связано с тем, что ни он сам, ни один из его артистов не получили награду.

Буквально недавно прошла ежегодная церемония вручения премий от телеканала "МУЗ ТВ", на которой присутствовал Тимати со своей невестой Анастасией Решетовой. Тогда его и Решетову прилюдно оскорбила Ксения Собчак, однако рэпер решил тактично промолчать, а затем ответил на своей странице в соцсети.

По его словам, с каждым годом церемония становится только хуже, однако есть то, что никогда не меняется. Это беспардонность некоторых ведущих, ощущение "бесконечного междусобойчика", а также понимание реального современного рынка музыки. У самого исполнителя пропадает желание появляться на очередной церемонии, однако это никак не связано с тем, что никто из его подопечных, и ни о сам не получили вожделенной "тарелки" от "МУЗ ТВ".

По словам оскорбленного Тимати, при проведении таких масштабных мероприятий нужно все в корне менять, а то единственное, что можно заметить, то как премии получают только те, кто "выслужился" за этот год, а также люди, которых и звездами назвать страшно.