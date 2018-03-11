СМИ: Анне Семенович удалили из груди опухоль

Якобы, в груди Семенович была доброкачественная опухоль. Сама певица назвала такую информация «полным гоном».

11 июня в Сети появилась масса слухов о том, что Анне Семнович удалили из груди опухоль. СМИ сообщали об операции, во время которой из бюста звезды хирурги извлекли доброкачественное образование. Один из популярных Telegram-каналов шутили о том, что «самое дорогое» осталось на месте и бюст Семенович был сохранен.

Уточнялось, что операцию проводил известный пластический хирург, а причиной образования опухоли могли стать импланты. Анна Семенович, когда узнала о том, что ее уже «прооперировали», назвала новость «полнейшим гоном».

«Это какой-то гон полнейший», - заявила Семенович, опровергая слухи об опухоли. Пользователи Сети предполагают, что слухи могли стать последствием того, что Семенович могла быть замечена в клинике пластической хирургии. Так или иначе, поклонники певице желают ей здоровья и пишут, что очень переживали, узнав новость об операции и опухоли.