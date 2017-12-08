«Тонкий намек для Костенко»: Ольга Бузова назвала всех разлучниц «проститутками»

В своем интервью певица, ведущая и новоиспеченный ресторатор высказалась на счет своего отношения к романам с женатыми мужчинами. По словам Бузовой, такие отношения могут интересовать лишь «проституток».

Как считают пользователи, такими словами Бузова послала «тонкий намек» жене Тарасова Анастасии Костенко. Многие не верят, что экс-муж звезды завел отношения с моделью лишь после развода. В Сети называют Костенко «разлучницей», а поклонники Бузовой не прекращают «травить» новую жену футболиста, высмеивая ее за «наигранную святость».

Ольга Бузова уже оправилась после развода – она реже плачет, говоря на тему расставания с Тарасовым и уже не делает в своем Instagram грустных публикаций. Звезда активно реализовывает себя в разных сферах бизнеса, но и дать язвительный комментарий в адрес экс-мужа и его новой пассии она не забывает.

Во время интервью одному из изданий, Бузова рассказала, что для нее отношения с женатыми мужчинами являются «табу». Певица отметила, что не все девушки следуют таким правилам. «Не то, что для некоторых проституток», - заявила Бузова. Многие решили, что такими словами звезда снова коснулась темы Тарасова и Костенко, «одарив» модель очередным комментарием по поводу ее поступков.