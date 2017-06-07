"Евровидение-2019": стало известно, кто может представлять Россию

Стало известно, кто теоретически будет отстаивать честь России на песенном конкурсе «Евровидение», который в следующем году примет Израиль.

Так, о своём желании стать представительницей государства заявила певица из Таджикистана Манижа Хамраева, более известная в музыкальной индустрии как Manizha.

Во время интервью исполнительница уточнила, что хотела бы выступить на сцене конкурса с композицией под названием «Я та, кто я есть». Таким образом, Хамраева сможет поделиться с публикой своим душевным состоянием и жизненными переживаниями.

Представительница России на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова также отметила, что Manizha является достойным претендентом для поездки в Израиль и, возможно, станет победителем конкурса в следующем году.

Ранее стало известно, что проведение «Евровидения» в Израиле находится под угрозой срыва. Это связано с тем, что у властей государства и организаторов конкурса расходятся мнения касаемо города, который примет мероприятие.