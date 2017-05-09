Игорь Крутой болен диабетом уже несколько лет и сбросил 20 килограммов

Друзья Игоря Крутого рассказали о серьезном заболевании, которое так сильно повлияло на его внешний вид. Ранее поклонники уже высказывали подозрения о том, что в его жизни случилось что-то неприятное и заставило его так сильно похудеть.

63-летний российский композитор, певец и народный артист России Игорь Крутой болен диабетом уже несколько лет и сбросил за это время около 20 килограммов. Об этом стало известно после того, как люди из его окружения согласились дать интервью для одного из отечественных СМИ-изданий. По их словам, у Игоря Яковлевича никогда не было много лишнего веса, однако болезнь заставила его похудеть еще сильнее.

Уже несколько лет назад вокруг темы о здоровье Игоря Крутого ходят самые разные слухи. Кто-то говорил, что он болен раком, и эту версию решил разоблачить его друг. По его словам, композитор стал терять вес из-за диеты, которая предполагает отказ от вредной пищи и соблюдение специальной диеты. Помимо этого, он активно занимается спортом, так что все это помогает ему терять лишний вес.