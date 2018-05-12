Имя выберет отец: Лобода рассказала о родах своей второй дочери

Вторые роды певицы длились 5 часов, а свой клип Лобода снимала за 2 недели до радостного события. По словам артистки, ее младшая дочь еще не имеет имени, так как его должен выбрать отец малышки.

Певица Лобода удивила многих своих поклонников. Сначала она показала тизер на клип, в котором на 9-м месяце станцевала «тверк» и весьма активно двигалась. Затем, почти сразу же после родов, звезда оставила новорожденную дочь в США и отправилась в Россию.

По словам певицы, она не планировала поездку, так как думала, что родит позже. Однако, роды состоялись 24 мая и Лобода поняла, что на премию МУЗ-ТВ она успевает. Певица рассказала журналистам о том, как прошли ее роды и отметила, что весь процесс длился 5 часов.

Лобода не раскрывает имени отца своего второго ребенка, однако утверждает, что именно он выберет для малышки имя. Певица позаботилась о своей дочери и оставила ей грудное молоко, чтобы даже во время ее отсутствия малышка получала естественное питание.

По словам Светланы Лободы, она стремилась попасть на премию МУЗ-ТВ не из-за награды. Главной ее целью было презентовать песню. Клип на данную композицию еще не вышел, но даже тизер «наделал много шума». Лобода уверенна, что песня Super Star станет хитом и называет свое возращение «фееричным».