Прямо во время концерта, когда рэпер пел композицию Kill You, из мощной акустики прозвучали "выстрелы", выполняя роль спецэффектов, однако зрители приняли их за реальную угрозу и начали разбегаться.

Фанаты Эминема сбежали с его концерта из-за звуков стрельбы. Инцидент произошел накануне в ходе проведения Фестиваля музыки и искусства Bonnaroo. Паника была спровоцирована звуковыми эффектами, которые раздались на площадке огромной фермы в городе Манчестер. Исполнитель читал слова песни Kill You, когда их применили.

Как следует из видео, опубликованного на странице EMINEM TOUR UPDATES в социальной сети Twitter, вначале все были веселыми и танцевали, однако, услышав звуки стрельбы, переполошились, начали кричать и разбегаться. После концерта многие пожаловались, что произошедшее показалось им очень страшным, хотя это были всего лишь спецэффекты.

Как отмечает источник новости, зарубежное издание Page Six, возможно, некоторые присутствующие на концерте Эминема вспомнили ситуацию, которая произошла в прошлом году на одном из концертов в Лас-Вегасе. Тогда на музыкальном фестивале также звучала стрельба, однако она была настоящей и погубила жизни 58 человек.