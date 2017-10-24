Армен Джигарханян встал с инвалидной коляски и готов искать новую жену

Актер оправился от болезненного и скандального развода с пианисткой Цымбалюк-Романовской. Джигарханян уже может передвигаться без инвалидной коляски и даже задумывается о новых отношениях.

Долгое время развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской интересовал многих россиян. Экс-супруги активно делили имущество, сопровождался весь этот процесс множеством слухов и недомолвок. В итоге, пианистка прославилась благодаря эфирам на телевидении, а актер стал испытывать проблемы со здоровьем. Развод сильно отразился на самочувствии Джигарханяна, он несколько раз попадал в больницу и проходил курс лечения.

Теперь стало известно, что скандалы сильно пошатнули здоровье Армена Джигарханяна. Ему даже пришлось пользоваться инвалидной коляской. Однако, теперь он снова может ходить самостоятельно и уже задумывается о поиске новой супруги.

Как сообщают СМИ, Джигарханян готов искать новую жену, однако в этот раз личную жизнь он желает оставить вдалеке от публичности. Актер заявил, что он полон сил и с нетерпением ждет ЧМ-2018, ведь он любит футбол и является заядлым болельщиком.