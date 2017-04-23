"Бред": Дочь Нины Руслановой опровергла слухи о госпитализации матери

Буквально недавно СМИ сообщили о том, что народная артистка при падении в квартире получила серьезный ушиб головы и была доставлена в больницу. Позже выяснилось, что информация о госпитализации Руслановой не соответствует действительности.

Как рассказала дочь народной артистки России Нины Руслановой, СМИ самостоятельно выдумали информацию о том, что ее мать оказалась в больнице, отметив, что в настоящий момент актриса находится дома и прекрасно себя чувствует. Она рассказала, что вечером в воскресенье, 11 июня, у ее матери поднялось давление, потому вызвали скорую помощь. Медики поднялись в квартиру, измеряли давление и сразу же уехали, Нина Ивановна даже не выходила на улицу.

Кто и зачем распускает подобные бредовые слухи дочь артистки не знает, однако опровергает информацию о том, что ее мать падала и заработала себе ушиб. По словам дочери Руслановой, прежде чем публиковать подобные сведения, сначала нужно поинтересоваться, являются ли они правдивыми.