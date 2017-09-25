Дочь Ефремова рассказала, почему не живет с родителями и странно себя ведет

17-летняя Анна-Мария Ефремова поделилась, что ее раздражает слишком большое количество сплетен, которые ходят в СМИ и касаются ее самой и ее семьи.

Накануне дочь известного российского актера театра и кино Михаила Ефремова рассказала, почему на данный момент не живет с родителями. По ее словам, их она очень любит, однако сейчас в семье не самые благоприятные обстоятельства. Ее мать Ксения Качалина имеет проблемы с психикой, а также, как пишут СМИ, с алкоголем. Отец девушки, Михаил Ефремов, имеет другую семью, в которой растит детей. Анна-Мария Ефремова делится, что вниманием она не обделена, и жить с гувернанткой ей по душе.

Дочь знаменитого актера хвалит женщину, которая за ней присматривает, называя ее ответственной. Также она рассказывает, что иногда у них возникают недопонимания, однако она все равно считает гувернантку замечательным человеком. Комментирую слова подписчиков о том, что Анна-Мария Ефремова странно себя ведет, она сама же и отвечает, что из-за этого конфликтов с отцом у нее нет, поэтому ничего страшного в своих выходках она не видит.