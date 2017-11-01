«Что с улыбкой?»: Кривые зубы Виктории Бони назвали «веером»

Фотографию, на которой Боня неудачно улыбнулась, звезда поспешила удалить после множества негативных комментариев. Однако, снимок успел попасть в Сеть, а пользователи продолжают высмеивать «веер» Виктории Бони.

Виктория Боня активно делится своими снимками в Сети и рассказывает о жизни. Не так давно она разместила фотографию, под которой в описании рассказала о том, что ей пришлось вернуться в Москву из-за накопившихся дел. Однако, задерживаться в столице Боня не намеренна – уже через несколько дней звезда хочет снова отправиться в Монако.

Внимание пользователей привлекло не описание планов Бони. Многие обратили внимание на улыбку звезды, отметив кривизну зубов, которые будто бы «вываливаются» изо рта. Пользователи высмеяли Боню за ее улыбку и назвали ее зубы «веером». Некоторые недоумевали от странных зубов и спрашивали у Бони, что случилось с ее улыбкой.

Сама Боня поспешила удалить неудачный снимок, желая избавиться от критики и насмешек. Однако, снимок успел «укорениться» в Сети, теперь его активно распространяют пользователи. Они пишут, что кривые зубы Бони шокируют своим видом и больше похожи на «покосившийся забор» или «веер».