Фронтмен группы "Ленинград" наконец решил высказаться по поводу инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, произошедшей 29 мая текущего года.

Известный певец и лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил Аркадия Бабченко с Иисусом Христом. Такую формулировку он решил применить, когда рассуждал на тему его "воскрешения" в прессе. Музыкант поделился, что особо не следил за развитием событий и знает о произошедшем лишь в общих чертах.

Ассоциация с воскрешением натолкнула Шнурова на мысль о том, что, согласно Библии, Христос после воскрешения вознесся к своему Отцу на небо, а военный корреспондент остался жить на земле. Стоит отметить, однако, что убийство Бабченко было лишь инсценировкой и сейчас ему приходится передвигаться по Киеву в сопровождении охраны, дабы пресса не начала писать об этом как о сбывшемся факте.

Кроме того, солист группы "Ленинград" не увидел в случившемся с журналистом ничего плохого. По его мнению, медиа-пространство не всегда предоставляет правдивую информацию. Так случилось и в этот раз, однако удивляться такому не нужно, считает Сергей Шнуров.