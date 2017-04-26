СМИ: Иван Ургант получил гражданство в Израиле

По данным, шоумен вместе с женой и детьми репатриировались в Израиль, получив там гражданство. Отец Ивана Урганта не смог прокомментировать эту новость, ссылаясь на то, что не знает о последних событиях жизни своего сына.

Израильские журналисты опубликовали новости, в которых сообщается о том, что Ургант получил израильский паспорт и теперь он, вместе со своей супругой и дочками, являются репатриантами. Репатриация подразумевает собой возвращение на родину.

Поклонники телеведущего и юмориста всерьез обеспокоены тем, что Ургант мог решить сменить не только гражданство, но и место жительства. Российские СМИ решили прояснить ситуацию, спросив о ней у отца популярного шоумена. Однако, тот «пролить свет» на происходящее не смог.

По словам отца Ивана Урганта, он не может сказать, действительно ли его сын стал гражданином Израиля. Свой отказ дать комментарий по ситуацию он пояснил тем, что попросту не осведомлён о последних событиях, происходящих в жизни Урганта.

Пользователи Сети уже шутят о том, что Ургант последовал «примеру» Абрамовича, который в мае этого года получил гражданство Израиля. Многие переживают о том, что семью юмориста намерена переехать в другую страну, покинув Россию. Сам Иван Ургант новость о своем новом гражданстве пока никак не комментировал.