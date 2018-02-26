Звезда "Зачарованных" показала обнаженные ягодицы в полупрозрачной юбке

Мелисса Джордж покорила сердца своих поклонников кадрами, на которых она предстала в юбке от французского дизайнера Жан-Поля Готье.

Звезда популярного ранее многосерийного фильма "Зачарованные", 41-летняя автралийская актриса Мелисса Джордж, показала обнаженные ягодицы в полупрозрачной юбке от французского модельера. Соответствующую видеозапись она опубликовала в личном профиле фотохостинга Instagram, используя функцию Stories.

В коротком ролике она покрутилась перед камерой в полупрозрачной юбке, сделанной по форме спирали. Стоит отметить, что ее поклонники не увидели в данной публикации пошлого подтекста и наоборот выразили свое удовлетворение тем, что звезда "Зачарованных" Джордж больше не страдает от разрыва с бывшим супругом.