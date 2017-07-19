Беременную жену Овечкина раскритиковали за чрезмерное «празднование» победы хоккеиста

По мнению пользователей, Анастасия Овечкина не бережет своего ребенка и слишком увлеклась «празднованием» победы своего мужа. Супруга хоккеиста сопровождает Овечкина на всех мероприятиях, а их, в свете победы «Вашингтон Кэпиталз», сейчас проходит немало.

Последние дни Овечкин и его беременная жена празднуют победу хоккейной команды, за которую он играет. Хоккеист получил Кубок Стэнли, что является радостным событием для мужчины. По случаю таких радостных событий проходит много праздничных мероприятий, куда Овечкин ходит со своей супругой.

По мнению пользователей, Александра Овечкина не учитывает свое положение и чрезмерно «празднует» победу своего мужа, не беспокоясь о ребенке. Юзеры уверенны, что жене хоккеиста стоит поберечь себя и своего неродившегося малыша, отказавшись от вечеринок до утра и утомительных празднований.

Как сообщается, сначала Овечкина со своим мужем провела вечер в клубе, а затем и застолье. Празднества не заканчивались до утра, а Овечкиной в ее положении стоит заботиться о сне и сохранении сил. Пользователи критикуют жену хоккеиста и младшую дочь актрисы Веры Глаголевой, советуя ей думать не о победе мужа, а о ребенке.