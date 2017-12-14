"Не звезда": Из-за беременности Кудрявцева перестала следить за внешним видом

Хейтеры ополчились на Кудрявцеву, отметив, что материнство не является поводом превращаться в неухоженную "клушу" и переставать следить за своим внешним видом. Они также заявили о том, что публичным людям не стоит выходить из дома, как "простым смертным".

Как известно, 46-летняя Лера Кудрявцева уже осенью во второй раз станет матерью. Актриса и телеведущая уже перестала появляться на светских мероприятиях, отказалась от участия во многих телепроектах, а также расслабилась и позволила быть себе обычной женщиной, а не звездой.

Так, буквально на днях супруг Кудрявцевой опубликовал видео, на котором телеведущая разгуливает по супермаркету без грамма косметики, в спортивном костюме и с радостью "уплетает" конфету. Отец ребенка Кудрявцевой полностью доволен тем, как выглядит его избранница в период беременности, однако хейтеры решили не оставлять телеведущую в покое.

Они заявили о том, что во время беременности женщина не должна переставать следить за собой, да,можно сменить изысканные наряды и обувь на каблуках на что-то попроще, однако запускать себя так, как это сделала Кудрявцева, не стоит. Они напомнили телеведущей, что она является публичным человеком и должна соответствовать своему статусу, а не появляться на людях в неопрятной одежде, с всклокоченными волосами и без макияжа.