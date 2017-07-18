Певица-гонщица Пелагея копит штрафы от ГИБДД и скрывает правду от матери

Мать Пелагеи «впервые слышит» о штрафах своей дочери и утверждает, что та редко ездит за рулем. Однако, сайт ГИБДД показывает совсем иные сведения – за свои «лихачества» Пелагея должна уже порядка 30 000 рублей штрафов.

Как стало известно, на сайте ГИБДД появились данные о том, что певица Пелагея не погасила штрафы по 21 квитанции. Среди основных нарушений, допущенных артисткой, указаны неправильная парковка и нарушение скоростного режима. В общей сложности, сумма штрафов Пелагеи достигла почти 30 000 рублей. Пелагея копит штрафы, но рассказывать о случившемся пока что не торопится.

О том, что певица-гонщица имеет штрафы, не знает даже ее мать. Пелагея не сообщает родственникам о своих нарушениях, из-за чего те даже не подозревают о ситуации. По словам матери Пелагеи, она «впервые слышит» о таких штрафах и уверенна, что ее дочь редко садится за руль.

Как отмечают СМИ, певица Пелагея является скрытной личностью, она старается не выставлять на публичное обозрение свою личную жизнь и не обсуждает подробности своих отношений с журналистами. Теперь же оказалось, что свои штрафы и нарушения певица-гонщица скрывает правду еще и от своих родственников.